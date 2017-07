Andrea Parodi ad Area Protetta Live!

Andrea Parodi ad Area Protetta Live! Si continua a respirare l'aria della buona musica dal vivo, in un appuntamento speciale, questa volta in diretta su LifeGate Radio da una nuova location, il Conte Staccio. A condurre la voce calda ed esperta di Sergio Mancinelli, che con la sua leggendaria Area Protetta si trasferisce nei locali per live più apprezzati della Capitale e incontra musicisti di grande talento. Uscito nel 2007 per LifeGate Music con il disco "Soldati", il folk singer Andrea Parodi propone una musica ispirata tanto da De Andrè quanto da Towns Van Zandt. L'artista brianzolo è infatti cresciuto tra due grandi amori musicali: da una parte il cantautorato italiano degli anni '70, dall'altra il folk-rock americano dei grandi classici. Passioni queste che in lui sembrano trovare la sintesi perfetta. Tornato recentemente da Santa Fe nel New Mexico dove a registrato un disco con il progetto Fratelli Barnetta, che lo vede in tandem con Massimo Bubola e Massimiliano Larocca, Parodi racconterà sul palco di Area Protetta l'esperienza statunitense e proporrà tutta l'energia della sua musica. Area Protetta Live! è su LifeGate Radio: un programma in mezzo al pubblico della radio, che anche nella capitale, grazie alle nuove iniziative di LifeGate Roma, è sempre più numeroso. Sul palco di Area Protetta Live! Gli ospiti di Sergio Mancinelli trovano il luogo naturale dove raccontarsi attraverso parole e musica, stimolati anche dalle domande dei presenti e degli ascoltatori. L'appuntamento radiofonico è mercoledì 15 aprile alle 22.00. Per coloro che vorranno seguire l'evento dal vivo, si suggerisce di arrivare al Conte Staccio entro le 21.30. Area Protetta Live! - ospite Andrea Parodi 15 aprile 2009 @ Conte Staccio, via di Monte Testaccio, 65b (Testaccio) - Roma Inizio diretta radiofonica ore 22.00 puntuali - Si invitano gli ascoltatori ad arrivare entro le 21.30 INGRESSO LIBERO Info: [email protected]