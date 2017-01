Animali da compagnia, dal 2017 entrano negli ospedali della Lombardia

È una delle novità più importanti di questo inizio anno per quel che riguarda gli animali da compagnia. Anche in Lombardia, infatti, dal 2017 cani, gatti e conigli sono i benvenuti negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo a patto che “seguano le condizioni di sicurezza stabilite”. La giunta regionale lombarda, infatti, ha approvato finalmente a fine 2016 il regolamento che attua una legge regionale che risale addirittura al 2009 sulla tutela degli animali d’affezione. Il regolamento, in verità, è già in vigore in altre regioni, come per esempio l’Emilia-Romagna, con grande soddisfazione di tutti gli animalisti, ma anche di coloro che reputano basilare, ai fini del normale processo di guarigione, la presenza al capezzale del malato della bestiola di casa.

Una novità importante per gli animali da compagnia