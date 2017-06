Anna Gastel. La musica classica può essere nuova e accattivante

Dal 3 al 21 settembre torna MITO SettembreMusica, il festival della musica classica frutto del gemellaggio culturale tra le città di Milano e Torino. Filo conduttore di quest'anno sarà la Natura. Ci racconta più nel dettaglio cosa accadrà in questa edizione del festival la Presidente di MITO, Anna Gastel. Anna questo è il tuo secondo anno di presidenza di MITO, cosa ha significato e cosa significa guidare questa importante kermesse musicale? È per me un grande onore essere stata scelta dai sindaci Fassino e Pisapia già nel 2015 quale Presidente della X edizione del festival internazionale MITO SettembreMusica. Un Festival che dopo nove anni ha cambiato non solo Governance ma anche direzione artistica sotto la guida del maestro Nicola Campogrande.