«Chiusa in un seminterrato, a registrare un album in totale isolamento, si inizia a dare di matto». La cantautrice inglese Anna Calvi presenta così il suo disco di debutto, dopo quasi tre anni di gestazione in studio, sola, al buio. Proprio sola, in verità, non era: accompagnata dalla percussionista e multistrumentista Mally Harpaz e dal batterista Daniel Maiden-Wood, la Calvi ha dato vita a una creatura scura e sensuale, emotiva, carnale e passionale. Dalla figura minuta e delicata, la giovane musicista dà prova di una voce inaspettatamente calda e potente, accompagnandosi dalle note cariche della fedele Telecaster. I paragoni con PJ Harvey già si sprecano sulle pagine della stampa britannica, così come gli accostamenti alla vocalità e all'emotività di Jeff Buckley. Le sue prime apparizioni in pubblico e le Attic Sessions postate su YouTube le hanno valso gli apprezzamenti di Brian Eno, il quale ne ha parlato a Nick Cave che se l'è portata in tour in apertura ai suoi Grinderman. Come anticipazione dell'atteso disco d'esordio è uscito qualche mese fa il singolo Jezebel, brano scritto da Wayne Shanklin e portato al successo da Edith Piaf, emblematico assaggio del particolare stile e timbro vocale della nostra, della sua passionalità interpretativa. Questa traccia tuttavia non è tra quelle del disco, concepito come un corpo unico, inseparabile. I 10 brani attraversano in profondità lo spettro delle emozioni umane più forti e incontrollabili, dal desiderio all'amore, alla passione, alla solitudine. La sua chitarra ammaliante crea atmosfere surreali, colorate dalle note mistiche dell'harmonium suonato dalla Harpaz. La passione per il flamenco, Ravel e Debussy, l'opera e i film di Wong Kar-Wai sfociano in quadri sonori fortemente evocativi e visivi: nonostante gli arrangiamenti spesso siano minimali e creati con poca strumentazione, l'effetto è sorprendente. Merito dell'abile mano del produttore Rob Ellis (già con PJ Harvey, da cui i paragoni), il quale ha accompagnato la bella Anna dal seminterrato all'apparecchiatura vintage dello studio Black Box in Francia. Il risultato è un lavoro denso e carico, che unisce elementi dark a melodie cantabili e accattivanti: ne sono esempio la coinvolgente e quasi lirica Desire, gli echi lynchiani di Suzanne And I, l'ipnotica The Devil, la drammatica Love Won't Be Leaving o la quasi solare Blackout, che ricorda l'espressività di Chrissie Hynde dei Pretenders. Gli stimoli e le influenze sono molteplici, è difficile racchiudere questo disco in un'unica definizione: sicuramente è uno degli esordi più interessanti di questo inizio anno. Silvia Pellizzon