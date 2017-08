Ansia e depressione, curarli con la vista perfetta

Ad esempio, Bates pubblica per la prima volta nel marzo del 1920 il testo "La cura veloce per l'influenza", nel quale spiega che è la "vista imperfetta" l'indicatore di uno stato di tensione e di sforzo nel corpo e nella mente che indebolisce le difese immunitarie, impedisce al sangue di circolare bene nelle arterie e nelle vene, porta al nervosismo e all'aggravamento o all'insorgere di quei sintomi influenzali che tanto disturbano le persone e impediscono loro di lavorare con efficienza e di stare bene. Quale era, allora, la cura dell'influenza suggerita da Bates? La cura era la guarigione dalla vista imperfetta. Egli aveva infatti dimostrato che non può esistere vista imperfetta in un corpo sano, e che viceversa una qualsiasi terapia o trattamento non poteva ritenersi soddisfacente se non affrontava e guariva anche i problemi della vista, ovviamente senza usare lenti correttive o operazioni chirurgiche. Attraverso il meccanismo della "centrale fissazione", Bates insegnava ai pazienti come ottenere il rilassamento necessario per migliorare e guarire la vista, all'inizio solo temporaneamente e continuando nella cura poi anche permanentemente, e dimostrava come tutti gli altri sintomi miglioravano di conseguenza. Il dolore di una emicrania veniva immediatamente silenziato attraverso il ricordo di un punto nero dondolante nella mente, una facoltà pertinente alla visione, e così i pazienti "allentavano la presa", e la loro mente sotto sforzo si garantiva un qualche grado di migliorata rilassatezza grazie al quale nell'organismo si potevano innescare quei processi di guarigione naturali che tuttora, a ottant'anni di distanza dai tempi di Bates, tanti di noi inseguono senza successo. Se il controllo mentale di una mente rilassata garantiva la guarigione della vista difettosa e nel contempo la guarigione dei sintomi influenzali dovuti a sforzo e tensione, non c'è motivo di ritenere che anche sindromi più gravi come l'ansia e la depressione non possano trarre giovamento da un trattamento che rilassa la mente agendo sulle cause che producono vista imperfetta. Chi soffre cronicamente di ansia o di depressione ha molto probabilmente un vizio rifrattivo, porta occhiali o lenti, oppure soffre la luce del sole. In una parola, ha vista imperfetta. Al contrario, si può dimostrare che chi ha vista perfetta secondo Bates, e cioè gode di almeno venti decimi di acuità visiva da vicino e da lontano, non teme affatto le luci forti e il sole, e di notte si sente rilassato mentre guarda, come fa normalmente di giorno, allora non soffre di nessun tipo di disturbo psicologico, né di altra malattia. L'invito che facciamo in questo articolo è quello di dimostrare per se stessi la verità di queste affermazioni, innanzitutto verificando se tra i propri conoscenti o amici ci siano persone che soffrano di questi disturbi psicologici e siano però immuni dai difetti della vista. Si verificherà che non esistono persone del genere. Come controprova, invitiamo a studiare più da vicino le persone che hanno questi problemi, per constatare come la vista risulti danneggiata. Tanti di noi, pur non essendo "ammalati" di ansia né di depressione, vivono momenti in cui questi sintomi si presentano e ci indeboliscono: è proprio in queste occasioni che possiamo avere la "fortuna" di verificare se quello che dice Bates è vero, e cioè di controllare davanti a una Tabella di Snellen il livello di acuità visiva al momento. Si scoprirà che chi porta occhiali, una volta tolti, non vedrà niente sulla tabella, a meno che non si avvicini oltremodo, mentre chi normalmente non ha subito prescrizioni di lenti si accorgerà che l'ansia o la depressione hanno agito abbassando la vista. Il rimedio in entrambi i casi è sempre lo stesso: iniziare a praticare i metodi dell'occhio normale per migiorare la visione. Immediatamente si sentirà, man mano che le lettere sulla Tabella migliorano o si chiariscono, che il peso dell'ansia e della depressione, delle delusioni amorose, dei problemi sul lavoro, delle incertezze esistenziali, diminuirà fino a scomparire quando si saranno raggiunti e superati i venti decimi di visione. Purtroppo però queste conoscenze sono così rivoluzionarie e contrarie all'insegnamento ortodosso che nessuno si prende la briga di verificarle sul campo, e persino chi è riuscito a dimostrarle, sebbene anche solo per un attimo, non riesce poi a praticarle quotidianamente, vittima di un condizionamento mentale che per essere superato richiede un sostegno da parte di una comunità di persone sane ed equilibrate, comunità che purtroppo non esiste. William H. Bates ha lottato contro queste impossibilità per tutta una vita, fino a morirne, paradossalmente proprio di epidemia influenzale, secondo quanto è scritto nella sua biografia ufficiale. Ma è indubbio, al lettore e al ricercatore attento, che la portata delle sue scoperte rimane talmente vasta che non è stata ancora realizzata neppure in misura minimale. Rishi Giovanni Gatti