Antarctic biennale, la prima biennale d’arte nel continente dei ghiacci

Voluta dal visionario artista russo Alexander Ponomarev, ingegnere nautico di formazione e sommergibilista, Antarctic biennale è la prima biennale d’arte itinerante che si terrà in Antartide. Non avrà pubblico e ospiterà su una nave in movimento un gruppo di artisti, architetti, scrittori, scienziati e visionari della tecnologia con l’obiettivo di promuovere nuovi percorsi artistici e progetti sostenibili. Si svolgerà sulla nave Akademik loffe che navigherà dal 17 al 28 marzo tra l'Argentina e il Polo Sud.

Com’è nata l'Antarctic biennale

Come si svolge la spedizione artistica

L’Antartide al centro dell’attenzione

Progetto in progress

Immagine in evidenza © Melissa2760/Pixabay