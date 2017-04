Ansia da autonomia, la cura è l’elettrica Opel Ampera-e. L’abbiamo guidata in anteprima

Thomas Franke, dottorando in psicologia presso la Technische Universität Chemnitz, in Germania, ha dimostrato come il peggior nemico per la diffusione delle auto elettriche sia “l’ansia da autonomia”. Un male di cui soffrirebbero, a detta del costruttore californiano Tesla, gran parte degli automobilisti americani, in linea di principio propensi ad acquistare una vettura a batteria, ma preoccupati dal rischio di non poter rifornire il proprio veicolo con la stessa facilità garantita dalle tradizionali stazioni di servizio. Per ogni ansia, però, esistono una serie di rimedi, a partire dalla respirazione yogica, passando per l’aromaterapia sino ad arrivare, in questo caso, alla… nuova Opel Ampera-e. La monovolume a zero emissioni tedesca promette di cambiare le regole del gioco della mobilità sostenibile.

La Ampera-e sconfigge l’ansia da autonomia

380 chilometri reali a ogni ricarica

La Ampera-e è comoda per cinque persone

Per Ampera-e tutti i vantaggi della mobilità elettrica

La “vecchia” Ampera era un’elettrica ad autonomia estesa

Un duro colpo per il “club dei 300 chilometri”

Batterie al litio da 60 kWh

204 cv e 360 Nm di coppia per il motore elettrico

Gli accumulatori sono “annegati” nel pianale

Un paddle per frenare e recuperare energia

Diverse opzioni di ricarica per Ampera-e

Multimedialità al top e internet a bordo

La Ampera-e parcheggia da sola. E frena per le emergenze

In Italia nel 2018, in Germania a 39.950 euro