Antonio Iovene e il “TransFair”

Cos'è TransFair e quali motivi ti hanno spinto a presentare una mozione per spingere il governo a sostenere il settore? È il marchio di garanzia internazionale collegato al Fairtrade Labelling Organisation International (Flo) per il commercio equo e solidale. Mi è sembrato utile e importante, diventato senatore, prendere i temi di Transfair e portarli all'attenzione del Parlamento. La realtà del commercio equo è presente in Italia da 20 anni. È cresciuta in maniera significativa nel paese reale, ma sembrava quasi invisibile nel paese legale, istituzionale. La mozione approvata dal Senato a febbraio ha portato alla luce l'esistenza di questa realtà importante e la necessità che questa debba essere sostenuta. Cosa significa "equo e solidale"? Prendiamo un prodotto, per esempio il caffé: si trova in tutte le case degli italiani, vi siamo affezionati. Il caffè è la terza merce scambiata nel mondo dopo petrolio e acciaio, con una sua organizzazione, l'Organizzazione internazionale del caffè (Oic), ed una Borsa internazionale. Il prezzo del caffè e crollato negli ultimi anni. Senza vantaggi per noi. La moka al supermercato, la tazzina al bar hanno un prezzo invariato, se non aumentato. C'è una crisi da sovrapproduzione, anche per l'ingresso di nuovi paesi produttori, come il Vietnam. Il mercato mondiale del caffè è nelle mani di quattro grandi multinazionali. E questa concentrazione, secondo i dati della Banca Mondiale, è una delle cause che ha fatto scendere il costo del chicco grezzo dell'80% lasciando nelle mani dei coltivatori solo il 7% del prezzo finale di un etto di caffè lavorato. Come far fronte a questa situazione? Una strada concreta è il commercio equo e solidale, che grazie alle sue linee-guida protegge i piccoli produttori. Quali sono queste linee guida? Un prezzo minimo garantito: oggi il prezzo corrisposto ai contadini dalle multinazionali spesso è inferiore al costo reale della produzione. Tutte le organizzazioni del commercio equo sono impegnate a pagare un prezzo minimo superiore al prezzo di mercato. Quando la Borsa del caffè va giù, vale l'impegno a pagare comunque il prezzo minimo. Quando va su, c'è un premio. Con una percentuale del prezzo per le coltivazioni biologiche si incentivano le produzioni biologiche e la costruzione di progetti sociali educativi e sanitari nelle comunità dove vengono realizzate. Poi, le organizzazioni si impegnano in contratti di lunga scadenza. Ciò significa che i piccoli contadini non si troveranno mai all'improvviso spiazzati, ma possono programmare la loro crescita. Una parte è pagata in anticipo, e perciò il contadino non ricorre al credito, né all'usura... Le confezioni del commercio equo e solidale di cacao, caffè, ma anche di noci, confetture, riportano sulla confezione il nome, il Paese, la storia e le vicende delle cooperative dei produttori locali da dove deriva questa idea? Un'idea fondamentale, perché alla radice di ogni prodotto c'è la trasparenza: dalle origini al prezzo. Di tracciabilità oggi si parla molto. Nel commercio equo da sempre, la tracciabilità qualitativa è anche... tracciabilità sociale, un modo per ritrovare l'origine dei prodotti nei contesti culturali da cui provengono. Cos'è la gratificazione? Nel periodo in cui sono stato presidente di Transfair ho incontrato molti produttori che mi raccontavano come sono usciti dal ricatto della povertà grazie all'equo e solidale. Il personale successo sta nell'essere riuscito ad affermare che i prodotti equosolidali potevano uscire da una logica di nicchia, potevano arrivare al grande pubblico attraverso la rete dei supermarket. La prima campagna pubblicitaria aveva uno slogan ideato da pubblicitari che hanno gratuitamente prestato la creatività e la produzione, che resta un manifesto ideale: "Il nostro caffè fa passare la fame". In che modo i consumatori possono cambiare il mercato? L'elemento forte sta nel fatto che aiutare i piccoli contadini del Sud del mondo con il commercio equo, richiede un impegno minimo da parte del consumatore. Deve solo modificare la sua scelta. Non rinunciare a qualcosa, dare fondi. Solo acquistare un prodotto, caffè, cioccolato, miele, succhi di frutta. Una scelta più ricca, per dare una chance anche ai più poveri.