La musica tribale come un libro ci racconta tradizioni usanze e costumi di minoranze etniche sempre più in via di estinzione In Australia, nell'ultimo quarto dell'Ottocento, Lorimer Fison e Alfred W. Howitt, missionari appassionati di etnografia e dotati di una propria autonomia scientifica, divennero i men on the spot, cioè gli "informatori a distanza", di famosi antropologi quali Morgan, Tylor e Frazer, per i quali raccolsero una massa impressionante di dati etnografici mediante appositi questionari inviati loro dalla lontana Europa. Fison e Howitt che avevano contatti frequenti con i nativi divennero vere e proprie autorità etnografiche tanto che il loro libro Kamilorai and Kurnai è considerato ancora oggi un lavoro fondamentale per la conoscenza della cultura aborigena. Questo genere di collaborazione a distanza, molto in voga in quegli anni, fu ancora più stretta e fruttuosa tra Frazer e il biologo William B. Spencer, professore all'Università di Melbourne, e il magistrato Francis J.Gillen, resident nell'Australia centrale, grande difensore degli aborigeni. I due, che vantavano una profonda conoscenza delle culture native e lunghe frequentazioni delle tribù dell'Australia centrale, oltre che a operare come informatori di Frazer, scrissero alcune opere etnografiche di grandissima importanza. Fu grazie alla fiducia e alla gratitudine degli aborigeni nei confronti di Gillen che li aveva protetti dalle brutalità della polizia australiana, che ai due studiosi fu consentito di assistere alle loro cerimonie sacre e di documentarle fotograficamente. Nonostante le prime importanti monografie etnografiche descrivessero anche alcuni aspetti fondamentali della cultura musicale aborigena, essa rimase pressoché sconosciuta fino agli anni '80 in quanto oggetto di studio di pochi accademici. Ma le prime registrazioni risalgono già alla fine dell'800 e furono effettuate da etnomusicologi ed antropologi dell'Australian Institute of Aboriginal Studies, oggi conosciuto come Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islanders Studies, nel corso di lunghe e frequenti ricerche sul terreno. Nella sua sede presso l'Università di Canberra, l'AIATSIS conserva una preziosa collezione di oltre 7000 ore di musica tribale registrata sul campo a partire dal 1898 fino ad oggi. In particolare, E. Harold Davies, T.G.H. Strehlow e N.B. Tindale sono stati tra i primi pionieri a registrare cerimonie e canti tribali. Esiste un vastissimo repertorio di canti per donne, uomini e bambini, per i clan e i culti in genere, alcuni dei quali vengono ancora oggi eseguiti pubblicamente mentre altri possono essere cantati e ascoltati soltanto da una audience selezionata in quanto associati a cerimonie segrete. Poiché l'accesso al potere sacro conferito attraverso il rituale è in gran parte limitato agli uomini, va da sé che da molte di queste cerimonie siano rigorosamente escluse le donne e i bambini. Alcune testimonianze interessanti ci sono giunte dall'etnologo A.P. Elkin, il cui monumentale lavoro sugli Aborigeni australiani è stato tradotto in tutto il mondo. Le sue indagini sul terreno, eseguite durante numerosi soggiorni nelle regioni dell'Arhnem Land, furono imperniate soprattutto sullo studio delle forme espressive utilizzate come collante sociale. Negli straordinari documenti sonori gelosamente conservati è possibile trovare una grande varietà di canti "chiusi" o "segreti", conosciuti da pochi anziani ed eseguiti rigorosamente durante le cerimonie d'iniziazione, e di canti "aperti" o "pubblici" (d'intrattenimento, narrativi, infantili, d'amore, legati alle attività quotidiane, all'insegnamento della cultura tribale, alla caccia e alla raccolta) non esclusivi e quindi condivisi da tutta la comunità. Molti di questi, all'interno dei quali esistono innumerevoli sottocategorie stilistiche, ognuna delle quali comprende, a sua volta, canti diversi, sono andati perduti o dimenticati; altri sono stati tramandati oralmente di generazione in generazione; altri ancora rielaborati o riadattati nel corso del tempo. Ancora oggi, le modalità, la struttura vocale, monodica e polifonica (a cappella o con accompagnamento strumentale), l'intonazione, l'andamento melodico, il ritmo, gli intervalli, il fraseggio, l'accompagnamento di uno o più strumenti e di voci onomatopeiche, l'enfatizzazione di una o più note e la sequenza delle strofe, dipendono dal contesto sociale, cambiano da un rituale all'altro e a seconda dei luoghi. Ancora oggi, per molte tribù australiane la riuscita di una cerimonia sacra è intimamente legata al rispetto della tessitura musicale e al preciso ordine sequenziale dei canti che l'accompagnano. Le straordinarie registrazioni effettuate da A.P. Elkin conservano intatte un' atmosfera d'altri tempi, con il crepitìo del fuoco, le voci dell' accampamento e i rumori del bush che fanno da sottofondo ai corrobores. Un denso quadro ambientale che mantiene intatto il magico impatto dell'ascoltatore con il mondo di allora. Gli studi di antropologi di fama mondiale come Elkin, Worms, Spencer e Gillen, basati in larghissima misura su materiale raccolto in Australia Centrale, il lavoro di Alfred Cort Haddon, frutto delle sue due famose spedizioni allo Stretto di Torres, insieme a quello di Ronald Berndt e Catherine Helen Berndt, che nel corso delle loro indagini etnografiche condotte soprattutto nel Northern Territory hanno evidenziato la complessità delle relazioni che esistono tra alcuni canti e i miti legati ad un determinato luogo, hanno contribuito notevolmente a promuovere una maggiore comprensione della cultura musicale aborigena e del pensiero religioso ed etico espresso nel rituale e nella mitologia di uno dei popoli più antichi della terra. Maurizio Torretti