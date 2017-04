Piante e fiori, arriva l’app per riconoscerli

Considerando l’enorme vastità di piante e fiori presenti in natura, è improbabile ricordare il nome di ogni singolo esemplare. Per questo la tecnologia ha introdotto alcune applicazioni per dispositivi intelligenti in grado di effettuarne il riconoscimento visivo partendo da un semplice scatto. Finanziata dalla fondazione francese Agropolis, che raggruppa scienziati specializzati in agronomia, alimentazione, biodiversità e ambiente, e sviluppata da un gruppo di ricercatori, “PlantNet” è una piattaforma digitale studiata appositamente per chiunque abbia la necessità o la curiosità di conoscere il nome botanico di una pianta o di un fiore.

Perché PlantNet è innovativa e unica nella sua specie