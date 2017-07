La Apple car non si farà. Cupertino abbandona il progetto dell’auto autonoma

Steve Jobs l’aveva immaginata, sognata, desiderata. La malattia, però, non aveva lasciato tempo sufficiente al vulcanico amministratore delegato di Apple perché potesse creare le basi tecniche e, soprattutto, trovare le alleanze strategiche per un progetto, quello dell’auto a guida autonoma, considerato utopico e visionario sino a una decina di anni fa. Un progetto oggi concreto e non troppo lontano dal divenire realtà, basti pensare ai progressi in materia da parte di Tesla, Audi e Mercedes, ma che a Cupertino non verrà mai portato a termine. Dopo anni di ricerca e sperimentazione, Apple rinuncia a creare la propria vettura senza conducente.

La iCar avrebbe dovuto nascere nel 2020

La partnership tra FCA e Google non ha incoraggiato Apple

Apple si concentrerà sui software per la guida autonoma