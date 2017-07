Approfondimento per land art

Mike Heizer, Walter De Maria, Dennis Oppenheim, Carl Andre, Robert Smithson e Richard Long sono i land artisti più importanti, quasi tutti americani. E' in questo paese con i suoi spazi immensi che è nata nella metà degli anni sessanta questo tipo di espressione artistica. L'artista di land art non ha schemi prefissati e anche il suo campo creativo non conosce limiti. Egli vive nel momento, agisce d'istinto, ogni suo gesto, ogni azione diventa unica e irripetibile come l'opera che realizza e che, prima o poi, gli agenti atmosferici e l'usura del tempo cancelleranno per sempre. Spesso come unici testimoni di queste opere rimangono materiali fotografici e fotogrammi di una cinepresa. L'uso dei materiali come sabbia, pietre, acqua, rami, foglie, fango, e la scelta dei colori vengono selezionati dall'artista di volta in volta durante il suo vagabondare. Con le mani traccia cerchi, spirali, linee, sculture, stratificazioni, assembla pietre o rami in una sorta di mosaico naturale o altre forme astratto-geometriche; il suo lavoro è legato alla forza fisica, al suo corpo, alle sensazioni che nascono da un rapporto diretto con la natura. Una ricerca figurale segnata da un forte dinamismo gestuale, dall'assoluta libertà di movimento rabdomantico nella natura, da una profonda conoscenza delle cosmologie antiche, un lavoro che si basa su essenzialità ed elementarità delle forme, spesso cariche di valenze simboliche sulle quali si sedimentano spesso riferimenti culturali antichi. L'operare dell'artista land art è da intendersi come una protesta contro l'artificiosità della vita contemporanea e contro il perfezionismo di una diffusa estetica plastificata. Maurizio Torretti