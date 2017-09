Appuntamento a Eco & Equo

Sono sempre più numerose le iniziative e le fiere che propongono al grande pubblico i temi del consumo solidale ed ecocompatibile, in risposta alla crescente sensibilità su questi temi. Ecco allora, alla Fiera di Ancona, "Eco & Equo": dall'8 al 10 ottobre una grande mostra mercato dei prodotti ecocompatibili ed equosolidali. Eco & Equo, nella sua seconda edizione, riserva al commercio equo e solidale un posto centrale: è organizzata infatti da Regione Marche e Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche in collaborazione con Agices, l'Assemblea generale che rappresenta le organizzazioni italiane del commercio equo e solidale. Un'occasione, per il commercio equo italiano, per aprire un confronto pubblico con Regioni, Province e Comuni, perché in tutta Italia si moltiplichino le esperienze di "altra economia" che fondano "altre città", altri modi di intendere e di vivere i rapporti economici, sociali e umani. Eco&Equo, infatti, non è solo una mostra mercato, ma anche, e forse soprattutto, un grande spazio pubblico in cui incontrarsi, confrontarsi, discutere. Il fitto programma culturale prevede numerosi incontri su varie tematiche, tra cui: acquisti socialmente responsabili, economia solidale e commercio equo, riciclaggio, finanza etica, medicine non convenzionali, gruppi di acquisto solidale... Un'attenzione particolare sarà dedicata ai visitatori più giovani, con stand allestiti per attività e laboratori che hanno l'obiettivo di avvicinare gli studenti, in maniera attiva e ludica, ai temi della responsabilità sociale e ambientale. Per informazioni: www.ecoandequo.com Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes