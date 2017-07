Appunti di viaggio

Nella puntata di Appunti di viaggio di sabato 25 aprile, potrete riascoltare un ospite davvero speciale: Ivan il poeta, ospitato dall'Ecobus di Passengers per raccontare il suo manifesto per la poesia di strada e l'assalto poetico "...la poesia di strada nasce gettando parole tra le vie, pugni di semi nel vento, è sensazione precipitata in sassi d'assalto tra lo snocciolarsi scomposto di questa città. Versi come pioggia tra le genti, inzuppate fin'oltre l'orlo dell'attenzione, senza corte di dotti ne corona, perché d'ovunque e da sempre, una pagina bianca è una poesia nascosta..." ha raccontato Ivan a Passengers ma non solo... nell'estratto di questa settimana potrete riascoltare l'ormai famosa poesia "Se vincessi un miliardo a biliardo".