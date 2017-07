Appunti di viaggio

Nella puntata di Appunti di Viaggio di sabato 2 maggio (fa anche rima), potrete ripercorre un vorticoso labirinto psichedelico, nella china dello psico artista italiano Matteo Guarnaccia . Salterete , con azzardo e poco affanno, al seguito di due dirt jumpers che hanno usato il MagicBus come rampa di lancio. E passeggerete ,leggeri e beati ,a bordo di biciclette meglio conosciute come OrcoCicli: bici di oggi, fatte come ieri per durare anche domani. Una puntata decisamente movimentata. Una pedalata al fianco di personaggi curiosi che sono venuti a trovarci la settimana precedente al nostro secondo raduno on air, in occasione della Primavera (che sembra comunque tardare ad arrivare). Buon ascolto. Still on the road… La troupe di Passengers Ps: Ringraziamo sempre Jessica Findley per averci regalato l' inno che ha ormai segnato le mattine di tutte le Passeggere e i Passeggeri all'ascolto: Vado Filatura ( www.youimpact.it ).