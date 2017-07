Appunti di viaggio

Nella Puntata di Appunti di Viaggio di sabato 23 maggio (questo mese farà sempre rima ) andremo a scoprire che per saper disegnare, saper gustare e saper recitare in musica ci vuole spirito. Un viaggio che ci porterà a visitare terre più o meno lontane: ci faremo ingannare dall'arte uruguayana, assaporeremo il profumo del malto scozzese, assisteremo (come ad una partita di ping pong ) al brioso gioco tra l'intelligenza di Alberto Patrucco e la musicalità di George Brassens. Quindi preparatevi alle storie di Erik e i suoi trompe d'euil, dell'ambasciatore dei vini Alessandro e alle storie raffinate ed astute di Alberto Patrucco. Buon ascolto La troupe di Passengers