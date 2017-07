Appunti di viaggio

Nella Puntata di Appunti di Viaggio di sabato 30 maggio (!! ) reincontreremo alcuni tra i sorrisi più freschi che hanno scalato il singolo gradino del MagicBus e raggiunto il rifugio mobile da cui ogni giorno trasmettiamo. Sorrisi che raccontano una vita passata tra sapori genuini e la passione per la terra; sorrisi che raccontano una professione svolta attraverso il gioco che cresce anche tra le corsie d'ospedale; sorrisi che rivelano una grande dedizione allo studio che si è trasformato in un importante sapere che ha scelto di rispondere al S.O.S lanciato dal Mondo. Alla fattoria di Liscate scoprirete insieme a noi che i maiali appena nati son veramente rosa e che il bove apprezza dediche poetiche; vi farete guarire dal Dottor Sorriso che restituisce al bambino la forza di ridere nonostante molti nonostante; e capirete tramite la passione genuina di Simone Molteni, papà di Impatto Zero e You Impact, che ognuno di noi volente o nolente produce emissioni di CO2 che si possono,anzi devono ridurre e compensare. Lasciatevi contagiare dalla risata. La Ele