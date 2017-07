Appunti di viaggio

Nella puntata di Appunti di viaggio di sabato 6 giugno percorreremo le strade del web in sella ad un bici respirando l'aria che fa. Tra le righe: seguiremo le vicende di Roberta e Serena ,amiche appassionate di due ruote, che sognano una Monza affollata di biciclette; ci chiederemo MacCheAriaCheFa attraverso l'occhio del fumetto e la voce di Claudio Colombo che ci racconterà di questa mostra (fino al 7 di giugno ad Inveruno - MI) che raccoglie i maggiori autori di fumetti e satira scesi in difesa del nostro pianeta , telefonicamente presenti sul MagicBus anche Pat Carra, Valerio Marini e Silver; infine prenderemo appunti riguardo lo slang ormai diffuso nel web che vive in una piattaforma meglio conosciuta come Facebook, la "lezione" sarà tenuta dai maestri - autori Giuseppe Civati e Mattia Carzaniga. Non ci resta che ascoltare … La Ele