Oroscopo finanziario aprile 2013

In Italia le lotte tra politici dovrebbero mitigarsi e prendere maggiore equilibrio dal 18 aprile. Dal 26 aprile con il passaggio di Giove sul Sole del tema astrale della nostra Repubblica si dovrebbe riuscire ad avere finalmente un governo. L'evento astronomico principale del mese è dato dalla ripresa del moto retrogrado di Plutone posizionato nel segno del capricorno il giorno 12 aprile. In astronomia per retrocessione si intende quando un pianeta dà l'illusione di camminare all'indietro, quindi di procedere in movimento orario, anziché antiorario come di norma avviene nel movimento diretto. In astrologia il movimento retrogrado è importante per l'interpretazione di eventi collettivi. Nei prossimi mesi Plutone retrogrado potrebbe riportare l'attenzione sull'economia delle costruzioni, l'edilizia, i lavori manageriali e per gli aspetti che forma con Urano, anche sul settore militare, meccanico e sportivo. Anche Saturno a febbraio è retrogrado, i due pianeti fortunatamente formano aspetto positivo. Nel loro moto retrocesso, il pianeta della pianificazione (Saturno) e del potere politico (Plutone) non hanno forza risolutrice, ma quella della revisione di errori per pianificazioni e risoluzioni future. Sole, Venere e Marte dal 20 aprile vanno nel segno del toro, abbandonando quindi il guerriero Ariete che ha creato tensione di guerra in marzo e aprile, in territorio pericoloso fino alla seconda settimana di aprile. Il toro è il segno più concreto dello zodiaco, gran lavoratore tende ad accumulare soldi per garantirsi un futuro stabile per sé e la sua famiglia. La seconda casa astrologica che appartiene al toro è quella delle banche: si muoveranno quindi eventi che metteranno luce nel rapporto delle banche con i cittadini.