Aranciata senza succo d’arancia!?

Aranciata senza succo d'arancia!? C'è una proposta di regolamento che intende ridurre, in certi casi eliminare del tutto, la percentuale minima di succo di frutta nelle bevande analcoliche, che oggi è del 12%. Per i produttori di agrumi sarebbe un bel danno; per noi che le beviamo ancora di più. La Confederazione italiana agricoltori lancia un allarme in relazione ad una nuova proposta che intende ridurre la percentuale di succo di frutta nelle bevande analcoliche. In particolare, viene prevista la riduzione drastica, se non addirittura totale, di tale percentuale per le bevande con "denominazione di fantasia". Per ipotesi, potremmo trovare nei banconi del supermarket tante bottiglie colorate di bibita "PASSION" in cui però non c'è traccia né di passion fruit né tantomeno di "fruit": solo aromi, anidride carbonica, polverine e coloranti. Se una tale proposta venisse approvata - accusano gli agricoltori - questo comporterebbe un duro colpo per i produttori agricoli. Colpiti più duramente sarebbero i produttori di agrumi, che vantano un notevole giro d'affari legato ai succhi di frutta. E poi a soffrire sarebbero anche le industrie di trasformazione e quelle legate a tutto l'indotto. E' un vero "allarme rosso" quello lanciato dai coltivatori, che si oppongono alla nuova normativa in discussione. Gli agricoltori pensano che proposte così importanti per il settore ortofrutticolo "dovrebbero essere oggetto di concertazione sia tra i diversi dicasteri interessati, sia tra questi e le parti economiche coinvolte nella filiera". Piu' in generale tale iniziativa, secondo i coltivatori, non sembra rispecchiare un "buon proposito" del Governo, di privilegiare la qualita' unita a un'informazione chiara al consumatore. La notizia è stata pubblicata oggi dal TgFin. Update: Sul sito della Coop un utilissimo approfondimento.