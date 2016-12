Arborvitae, il cimitero del futuro è un bosco urbano

Cosa succederebbe se un posto silenzioso, quieto e triste come il cimitero tradizionale si trasformasse paradossalmente in un luogo verde di aggregazione e di cultura? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Arborvitae, uno studio di architettura del paesaggio volto alla divulgazione delle biodiversità e della sostenibilità ambientale. Il lavoro del team di A3paesaggio costituito dalle paesaggiste Consuelo Fabriani, Cloe Berni, Livia Ducoli e la botanica Maria Cristina Leonardi, è volto a creare una sorta di cimitero del futuro, un cimitero-paesaggio in cui l’architettura funeraria cede il posto agli alberi dando vita ad un parco urbano, un luogo di memoria capace di annullare la distanza tra il mondo dei morti e quello dei vivi; un parco per commemorare i defunti ma che sia vivibile anche per coloro che restano, un parco sacro e ricco con una struttura adatta ai vivi.

Il passaggio da architettura funeraria ad architettura del paesaggio

La diminuzione del patrimonio arboreo nelle città italiane

Una grande occasione per l'Italia