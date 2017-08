Alba Fucens Archeologia e natura

Il percorso Punto di riferimento per gli itinerari nella zona è Avezzano. Bastano pochi chilometri, dai Caselli di Avezzano e Magliano dei Marsi della A25, per salire ai 966 metri delle rovine di Alba Fucens. La strada di accesso offre un bel colpo d'occhio sulle mura, e termina nel paese moderno. Una sterrata sale alla chiesa di San Pietro, austera all'esterno ma elegantissima all'interno. Da San Pietro, una discesa a piedi porta all'imponente Anfiteatro, da cui si raggiungono in breve le suggestive rovine del foro. A portata di mano da Alba Fucens, Massa d'Albe è il punto di partenza per la sgambata (1600 metri di dislivello) verso la cima del Velino. Passeggiate più brevi possono avere come mete la Fonte Canale o i colli tra l'abitato e Rosciolo. A sud di Avezzano, la provinciale per Luco dei Marsi porta agli imbocchi dei Cunicoli di Claudio, oggi protetti da un Parco Archeologico. Se si vogliono toccare anche il castello di Ortucchio, San Benedetto dei Marsi e il castello di Celano, conviene compiere il periplo completo del Fucino: si percorrono una settantina di chilometri. Gli scavi di Alba Fucens e il Fucino La più nota città antica d'Abruzzo sorge su un colle che domina la grande distesa del Fucino (da cui l'appellativo di Fucens o Fucentia), e si affaccia sul più classico panorama del massiccio del Velino. Importante centro dei Marsi edificato a cavallo tra il IV e il III secolo, la città che i romani chiamarono poi Alba Fucens si trova a quasi 1000 metri di quota, conserva i resti delle antiche strade, del Foro, dell'anfiteatro, delle porte Massima, Fellonica e di Massa, delle poderose mura che sfiorano i 3 chilometri di sviluppo. Alba Fucens ebbe un ruolo decisivo nelle guerre sociali poichè era attraversata dalla via Valeria che collegava l'Urbe con la costa adriatica. Fu importante anche nel Medioevo come testimonia la bellissima chiesa romanica di S. Pietro. Nel 1268 si combattè la battaglia di Tagliacozzo con la quale gli Angioini sconfissero definitivamente gli Svevi. Poco a sud di Avezzano è possibile visitare l'Incile, l'ampia costruzione da cui inizia il canale dei Torlonia. Non lontani sono gli imbocchi dei "cunicoli di Claudio", tunnel di età romana nei quali è possibile avventurarsi con molta cautela e una buona lampada. È possibile prolungare la gita visitando anche il castello di Ortucchio, le rovine di Pescina dove nacquero Ignazio Silone e il cardinal Mazzarino, la chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta. La zona è particolarmente suggestiva all'inizio della primavera, quando la neve dei monti contrasta con il verde della piana e dei colli. Escursione a cura dell'Assessorato al Turismo della regione Abruzzo. Per le visite all'Incile: ERSA Avezzano, Tel: 0863 5021.