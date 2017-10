“Archeotrekking”: sulle tracce dei Camuni nel Parco dell’Adamello

I primi camminatori che calcarono queste terre furono i Camuni, popolo preistorico nomade dedito alla caccia e all'allevamento risalente al Neolitico (7000 a.c. - metà del primo millennio d.C.). Capodiponte, centro culturale locale, offre nei suoi musei la possibilità di avvicinarsi ai misteri di questa civiltà arcaica. Ma non solo, esistono tuttora antiche piste di caccia adattate a sentieri gestiti dal Cai. Una tappa molto rappresentativa collega la Val Malga alla Val Paghera, piccole valli laterali aperte sul lato destro della Valcamonica. Siamo in alta valle, nei pressi di Edolo, grosso centro adagiato alle falde del gruppo dell'Adamello. Poco prima di giungere in paese, dalla statale n.42 del Tonale e della Mendola si entra nel comune di Sonico. Fra i suoi castagneti centenari, ai quali si accede prendendo a sinistra del municipio, si trova il cosiddetto "coren delle fate": un insieme di lastroni rocciosi lisci sui quali emergono interessanti esempi di arte rupestre: dischi solari, coppelle votive incise sulla roccia. Coppelle simili a queste si ritrovano anche sul sentiero Cai n.75 in alta Val Malga raggiungibile sempre da Sonico passando per la frazione di Rino in direzione Garda. Le coppelle sono piccole cavità circolari scolpite nella roccia per raccogliere il sangue delle vittime sacrificate al dio camuno Idul, oppure resina e grassi che alimentavano fiammelle votive. Qui l'ambiente è molto suggestivo: balconate rocciose di origine glaciale oltre i 2000 metri, mentre al di sotto il rododendro fiorisce fra i larici. In circa 2 ore dall'imbocco del sentiero in Ponte Faet si incontra il guado sul torrente Valrabbia, poi ci si inerpica sempre fra boschi sino alle Malghe di Bompiano. All'interno un ambiente umile ma ospitale adattato a bivacco dalla sezione Cai di Rino. Ora si è in quota, il tracciato raggiunge il Passo Timiline e prosegue con il n.48 mantenendo un andamento abbastanza lineare fra coppelle e abeti secolari, alpeggi e mandrie fino al torrente Gallinera. Dalla riva opposta il sentiero sale veloce alla Malga Stain, appoggiata al bosco a guardia della conca di Edolo. Da una malga all'altra i tempi non superano le 2 ore e mezzo - 3. Il nuovo sentiero n.21 corre in costa ben segnalato verso i pascoli di Pozzuolo, per poi rituffarsi con il segnavia n.72 nel bosco di abeti, mughi e rododendri in direzione della chiesetta di Sant'Anna, raggiungibile in 1 ora e tre quarti. Questa, innalzata a ridosso delle prime placche rocciose del monte Aviolo, domina un paesaggio aperto sino alle piane di Ponte di Legno. La traversata continua in Val Paghera incrociando in località S.Vito e Iclo mulattiere che scendono a valle nel comune di Incudine. Per chi invece prosegue lungo il n.72, il bosco si alterna a pascoli e baite a segnale di una montagna ancora viva nelle sue tradizioni di economia agricola. I tornanti del sentiero portano graduali ma decisi a fondovalle, dove si incontra il "Rifugio La Cascata" con possibilità di ristoro e pernottamento. Il centro di Vezza d'Oglio dista pochi chilometri di strada carrabile, tre quarti d'ora a piedi, una manciata di minuti in auto. Itinerario dai risvolti emotivi intensi, richiederebbe per un coinvolgimento totale 2 giornate. Quindi la possibilità di allungare i tempi di percorrenza in armonia con la forma fisica e l'apprezzamento dell'ambiente. Yalmar Tuan