Architettura bioecologica all’estero

Per trovare dei veri e propri complessi di architettura bioecologica di un certo rilievo bisogna rivolgere l'attenzione a delle realtà all'estero presenti in Austria, Germania e Svizzera. Per migliaia di anni, l'uomo è vissuto sulla terra riuscendo a mantenere l'equilibrio con la natura. Si procurava il cibo, si costruiva abiti e utensili ed edificava le sue case ecologiche in modo diverso a seconda del luogo e dell'epoca in cui viveva. Esistevano stretti legami fra la natura degli edifici e l'ambiente circostante.

L'architettura bioecologica in Europa

Immagine di copertina: un esempio di casa costruita seguendo i principi dell'architettura bioecologica. ©architizer.com