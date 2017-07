Bergamo, al via un laboratorio di ricerca sull’architettura sostenibile

Cosa si intende dire quando si parla di "casa del futuro"? E' quanto cerca di capire il prestigioso Mit (Massachusetts Institute of Technology) attraverso l'attivazione di una serie di laboratori di ricerca dislocati in diverse università europee, che studiano l'architettura sostenibile e l'abitare del nostro prossimo venturo. In Italia la scelta di avviare un centro ricerche sulle tecnologie edilizie del futuro è ricaduto sul Polo per l'innovazione tecnologica di Dalmine (Bergamo). Al suo interno, per studiare l'ambito edilizio è stato costituito circa due mesi fa il "Laboratorio Casa", il cui responsabile è l'architetto Giancarlo Magnoli.

In cosa consiste il laboratorio di ricerca

Immagine di copertina: un esempio di edificio ecosostenibile ben integrato all'interno dell'ambiente circostante ©www.legnoonweb.com