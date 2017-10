Architettura e ambiente. La pietra del futuro

Unico nel suo genere, si basa sull'analisi di tutto il sistema produttivo: dall'estrazione al trasporto, dalla produzione al packaging, dalla distribuzione alla posa e il mantenimento, dalla rimozione all'impatto sull'ecosistema. Nato da una collaborazione tra una piccola realtà italiana e un grande studio d'architettura internazionale, il progetto sarà presentato in anteprima durante il Cersaie 2009 (Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e il Design). La partnership vede da una lato Luce di Carrara, azienda italiana che opera nel comparto dei materiali lapidei, dall'altro Foster & Partners, che vanta una forte esperienza nell'impiego di pietra naturali nei suoi progetti. Il primo risultato del nuovo Pedigree è la nascita di un vero e proprio kit, che suggerisce combinazioni di tonalità di Luce di Carrara e accostamenti di altri materiali nel più completo rispetto dell'ambiente. "Lo sviluppo di questa nuova collezione rappresenta un'importante iniziativa per il nostro team - dichiara John Small capo della divisione product design della Foster & Partners - e permetterà ai suoi utilizzatori dibeneficiare della nostra esperienza nell'utilizzo delle pietre nei loro stessi progetti. Il kit propone nuovi standard qualitativi ma anche un'ottimizzazione dell'impatto ambientale analizzando come migliorare la longevità dei prodotti riducendo contestualmente l'utilizzo di energia". L'applicazione di questo Pedigree servirà a valutare l'incidenza del sistema produttivo sull'ambiente e permetterà di utilizzare agevolmente i prodotti Luce di Carrara - Foster & Partners in costruzioni ecosostenibili a livello internazionale. Il marmo di Luce di Carrara è stato il primo materiale sottoposto a questo tipo di analisi con risultati ad oggi sorprendenti. Rudi Bressa