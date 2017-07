Area Protetta Live!

Area Protetta Live! Inizia una nuova avventura nel palinsesto di LifeGate Radio, dopo RockFiles Live! A Milano e Natural Mystic Live! a Torino anche Area Protetta va in onda dal vivo dal Caffè Letterario di Roma. Il conduttore sarà, Sergio Mancinelli nella sua Area Protetta che si trasferirà una volta al mese in uno dei più bei locali di Roma incontrerà ospiti. Per la Prima, gli ospiti di Sergio saranno Bermuda acoustic trio. sono tre voci, chitarra e basso che propongono un repertorio fatto di classici degli anni '70, '80, '90. Da "Sultans of Swing" dei Dire Straits, "Wish uou were here" dei Pink Flod fino a toccare la marcia Turca di Mozart. Il loro stile colto e coinvolgente fatto di classici della musica contemporanea tocca i generi Blues, Rock e Jazz senza disdegnare i grandi cantautori, Italiani e non. Sul palco del Caffè Letterario, gli ospiti di Sergio avranno la possibilità di raccontarsi e rispondere alle domande del pubblico. Area protetta Live! Avrà anche un momento di reading, che ci terrà in tema alla location che oltre a proporre musica e buoni cocktail ospita un'ampia e moderna libreria. LifeGate Radio è orgogliosa di proporre, finalmente nella capitale, quello che già avviene nei capoluoghi di Piemonte e Lombardia. Un programma in mezzo al pubblico della radio, che anche nella capitale è sempre più numeroso e voglioso di interagire Queste le anticipazioni, per i dettagli, l'appuntamento è Martedì 16 Aprile. Alle 22:00, come sempre, per coloro che ci seguiranno da casa ed entro le 21:30 e fino ad esaurimento posti per tutti coloro che vorranno partecipare ad ingresso libero presso il Caffè letterario di Roma Area Protetta Live! Ospiti Bermuda 16 Aprile 2008 Caffè Letterario - Via Ostiense 95 - Roma Ingresso libero fino ad esaurimento Posti ed entro le 21:30 Info: [email protected]