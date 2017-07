Area Protetta Live!

Con RockFiles Live a Milano e Natural Mystic Live a Torino, continua nel palinsesto di LifeGate Radio anche il live di Area Protetta, in diretta dal Caffè Letterario di Roma. Il conduttore come sempre sarà Sergio Mancinelli, che con la sua Area Protetta si trasferisce una volta al mese in uno dei locali più apprezzati della Capitale e incontra musicisti di grande talento. Per il terzo appuntamento l'ospite d'eccezione di Sergio sarà il mito del blues italiano Roberto Ciotti. Pilastro della musica italiana per lo stile e la qualità, apprezzato anche molto all'estero, Roberto Ciotti vanta nella sua carriera collaborazioni, tour e concerti con artisti nazionali e internazionali del calibro di B.B. King, Bob Marley, Ginger Baker dei Cream, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato (per citarne solo alcuni) e persino l'intera colonna sonora di Marrakech Express di Salvatores. La grande esperienza radiofonica di Sergio Mancinelli questa volta incontra la profonda anima blues di un musicista tenutosi sempre lontano dai riflettori. Per l'occasione il bluesman romano presenterà anche My Blues, cd+DVD live che raccoglie il meglio della sua carriera. LifeGate Radio è orgogliosa di proseguire, nella Capitale, quello che già avviene nei capoluoghi di Piemonte e Lombardia. Un programma in mezzo al pubblico della radio, che anche a Roma è sempre più rumoroso e presente. Sul palco del Caffé Letterario, gli ospiti di Area Protetta Live avranno la possibilità di raccontarsi e rispondere alle domande dei presenti e degli ascoltatori. L'appuntamento radiofonico è, come al solito, Mercoledì 11 Giugno alle 22.00. Per coloro che ci seguiranno dal vivo l'arrivo al Caffé Letterario è consigliato entro le 21.30, fino ad esaurimento posti. Area Protetta Live! Ospite Roberto Ciotti - 11 Giugno 2008 @ Caffè Letterario, Via Ostiense 95 - Roma Ore 21.30 - Ingresso libero fino ad esaurimento posti Info: [email protected]