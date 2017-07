Area Protetta Live! RossoMalPelo

Area Protetta Live! RossoMalPelo Continua nel palinsesto di LifeGate Radio, dopo RockFiles Live, a Milano e Natural Mystic Live a Torino, anche Area Protetta va in onda dal vivo dal Caffè Letterario di Roma. Il conduttore sarà, Sergio Mancinelli nella sua Area Protetta che si trasferirà una volta al mese in uno dei locali più interessanti di Roma, per incontrare ospiti. Per la Seconda puntata, gli ospiti di Sergio saranno i Rossomalpelo. Rossomalpelo è il fenomeno musicale, indipendente che muove, a piccole onde, il mare calmo della musica italiana. Questa banda scrive, canta e rappresenta, una nuova frontiera della discografia italiana: quella degli over trenta. Composta da chi, ancora, compra i dischi e va ai concerti nei teatri Sono coloro che supportano la musica di qualità, quella che nasce dalle menti dei musicisti e dei grandi scrittori. Sul palco del Caffè Letterario, gli ospiti di Sergio avranno la possibilità di raccontarsi e rispondere alle domande del pubblico Area protetta Live- Presenta anche un momento di reading, invitando la Casa Editrice Alberto Gaffi che, ci terrà in tema alla location, proporre musica e buoni cocktail ospita un'ampia e moderna libreria. Area Protetta Live! Ospiti RossoMalpelo 14 Aprile 2008 Caffè Letterario - Via Ostiense 95 - Roma Ingresso libero fino ad esaurimento Posti ed entro le 21:30 Info: [email protected]