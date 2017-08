Argilla: una preziosa medicina naturale viva

Tutte le argille, purchè siano pure, hanno delle proprietà terapeutiche, pur nella loro diversità di colore, composizione e luogo di provenienza. Si può affermare tuttavia che alcune argille sono più indicate di altre nella cura di determinate malattie. Le principali argille terapeutiche che si trovano in commercio: Argilla verde E' il ferro presente nell'argilla che la colora di verde. Più comunemente usata per scopi terapeutici, ha notevoli proprietà assorbenti e antitossiche. Diverse le qualità sul mercato. Argilla bianca o caolinite Non contiene ferro e viene usata principalmente per l'industria della cosmesi. Argilla rossa o gialla Il colore è dovuto alla presenza di composti di ferro o rame. Anche se poco utilizzata a scopo terapeutico, la scarsa presenza di alluminio e la discreta presenza di ferro, la rendono particolarmente adatta per il fegato, per la mucosa intestinale e il midollo osseo. A seconda della loro granulometria e consistenza le argille si suddividono: Argilla grossa Composta di granuli di grandi dimensioni, si adopera per uso esterno: impacchi, cataplasmi, bagni e pediluvi. Argilla fine Di aspetto di terra normalmente sciolta, trova impiego per bendaggi, lavaggi, irrigazioni, maschere e applicazioni cosmetiche. Argilla ventilata Fine e impalpabile, viene usata per bevande terapeutiche, dentifrici, saponi e per rinforzare i capelli. Le proprietà dell'argilla dipendono dall'interazione delle varie sostanze di cui è composta che ne moltiplicano l'efficacia. L'argilla ha le seguenti proprietà curative: Antisettica e battericida: aiuta soprattutto ad eliminare i parassiti intestinali e a ristabilire il giusto equilibrio interno della flora. Antitossica: efficace rimedio contro avvelenamento da sostanze tossiche; la sua caratteristica assorbente facilita l'espulsione dei veleni dall'organismo. Assorbente: è in grado di assorbire enormi quantità di liquidi ma anche di gas, proprietà che viene sfruttata in molte applicazioni curative, soprattutto in caso di intossicazioni intestinali e problemi dermatologici. Cicatrizzante: favorisce la coagulazione del sangue e la rigenerazione della pelle. Questa proprietà viene sfruttata sia per curare ferite esterne, sia per curare l'ulcera gastroduodenale. Energizzante: particolarmente efficace in caso di fratture, anemie e in tutti i casi di demineralizzazione perché contiene vari minerali e oligoelementi. Sonia Tarantola

