Armanda Verdirame

L'artista plasma l'argilla e da essa crea forme dall'aspetto molto materico e movimentato, le superfici sono segnate da lacerazioni e corrosioni che si aprono su strati più profondi e nascosti. E' un materiale che a partire dalla Genesi ha un forte valore simbolico, poiché, secondo questa, Dio creò l'uomo con l'argilla e gli dette il soffio della vita. E con l'argilla si fabbricano ancora oggi elementi e oggetti basilari per la nostra vita fisica, come i mattoni, le tegole e i piatti per mangiare. Spesso Armanda Verdirame imprime o cosparge dei semi sulle sue sculture. Così sul "Foglio del Tempo", una forma a foglia fatta di terracotta rossa, ha impresso con dei semi una decorazione sulla superficie. Imprimendoli sempre a due a due, si è creato un tracciato che ricorda un passaggio di piedi o zampe. Il seme significa l'inizio della vita e fa quindi parte, insieme all'argilla, dei simboli di base della realtà del mondo. Significativo anche l'unico colore con il quale l'artista lavora, che è il blu indaco, un pigmento che nella pittura del Rinascimento italiano veniva usato insieme all'oro per rappresentare la spiritualità. Con queste sculture viene così raffigurato la vita nei suoi aspetti materiali, fisici e spirituali. Importanti anche le forme scelte per le sculture. Tra queste l'uovo che, come il seme, sta per l'inizio della vita. Ma Verdirame ha strette le sue sculture di uova in presse e inchiodate con viti appuntite che perforano la superficie, lacerando simbolicamente i tessuti che proteggono l'embrione. Sono sculture che rappresentano l'intervento dell'uomo attraverso la biotecnologia. Le bellissime colonne e le stalagmiti invece sono elementi che collegano terra e cielo. La colonna parte dalla terra e si lancia verso l'alto, mentre la stalagmite si forma partendo dall'alto e andando in basso, nell'arco di centinaia di anni. Rita Imwinkelried