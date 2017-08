Aromi, cura dolce e profumata

Gli oli essenziali sono sostanze dalla composizione molto complessa. In realtà sono più simili all'alcol, che ai lipidi: infatti sono molto volatili e si disperdono nell'aria in poco tempo, se non si chiude con cura il contenitore. Alcuni hanno anche componenti resinose, che residuano dopo che il resto è evaporato.Le piante li producono per attirare con il loro profumo gli insetti e favorire l'impollinazione, ma anche per difendersi dai parassiti oppure dal sole intenso (spesso infatti agiscono come antiossidanti). Gli oli essenziali possono essere ottenuti da varie parti della pianta:

fiore (per esempio rosa o lavanda,

foglia (per esempio geranio o eucalipto),

frutto (per esempio noce moscata),

seme (per esempio anice o finocchio),

buccia (per esempio arancio o limone),

corteccia, fusto o radice (per esempio legno di rosa o cedro),

aghi, rametti (per esempio cipresso o pino mugo).