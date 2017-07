Le bacche di aronia, inca e maqui, per un’esplosione di salute

Arbusto appartenente alla famiglia delle Rosacee, l’aronia è originaria del Nord America. Le bacche, simili a mirtilli ma dal gusto decisamente più aspro, giungono a maturazione in autunno, anche se è consigliata la raccolta dopo una breve esposizione ai primi freddi, che rende il loro gusto meno pungente e più dolce. Grazie all’alto contenuto di antociani e carotenoidi, le bacche di aronia sono considerate potenti antiossidanti, in grado di contrastare l’invecchiamento cellulare e le degenerazione dell’organismo in genere, sia per fattori legati all’età ma anche strettamente legati a malattie croniche quali il diabete. Molte le vitamine presenti, in particolar modo la K utile per i processi di coagulazione del sangue e per la salute delle ossa e la vitamina C che, oltre ad essere fortemente antiossidante e rinforzante del sistema immunitario, stimola la produzione di collagene, proteina strutturale del tessuto connettivo. Notevole la presenza di sali minerali soprattutto manganese e ferro.