Arriva il gelato equo e solidale

L?iniziativa è nata dalla collaborazione tra la cooperativa Chico Mendes e una piccola gelateria artigiana milanese ?Le primavere del Baravalle?: la creatività e la competenza del gelataio Giuliano Curziotti, terza generazione di una famiglia di gelatieri, e l?elevata qualità dei prodotti del commercio equo e solidale si incontrano per dare vita a inconsueti e deliziosi accostamenti di gusti e tradizioni. Nascono così la coppa Caffè&Ciki, con caffè di qualità arabica al 100% proveniente dalle alture del Nicaragua e i golosi chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; la coppa Cacao&Cannella, con cacao aromatico dalla Repubblica Dominicana e cannella dallo Sri Lanka; e la coppa Banana&Zenzero, con le banane a lotta integrata dalle cooperative dell?Ecuador e lo zenzero dai giardini di spezie di Podie, in Sri Lanka. Un connubio di valori e sapori, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della salute dei consumatori: i gelati delle botteghe Altromercato, infatti, sono realizzati con metodo rigorosamente artigianale, senza additivi di sorta e solo con prodotti di garantita qualità e freschezza. Le botteghe Altromercato vi aspettano a Milano in corso San Gottardo 16, alla fermata del metrò Lima e alla stazione di Porta Garibaldi: per scoprire il gusto di un?estate equa e solidale. A cura della Cooperativa Chico Mendes