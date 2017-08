Arriva lo ski lift per ciclisti

Non è una novità assoluta. Infatti è fin dal 1993 che Trampe è in funzione a Trondheim, una delle cittadine più grandi della Norvegia. Ed è divenuto in fretta una delle attrazioni turistiche della città. Ora è stato rinnovato, modernizzato e reso più sicuro. Il Cyclocable, così si chiama oggi, è diventato un vero e proprio ascensore per biciclette e per ciclisti.