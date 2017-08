Arriva Neox, la prima ebike ad avere la folle

Linee ben definite, colori accesi, 8 marce e tre modalità di guida. È la Neox, bici a pedalata assistita, realizzata dalla Siral, azienda italiana con base a Recoaro Terme. Una bici elettrica unica nel suo genere, che già a partire dal progetto si discosta dalle altre ebike oggi in commercio. Perché, se le altre biciclette sono assemblate a partire da componenti già presenti sul mercato, Neox è interemente originale. Batterie, telaio, controller, software, tutto è realizzato esclusivamente per questo modello. “Il concetto che sta alla base della bici è che volevamo fare qualcosa di totalmente diverso, venendo come azienda dal settore industriale e tecnologico”, spiega Fabrizio Storti, socio e ideatore di Neox.