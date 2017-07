Arriva Secondo Tempo

Il primo best of del Liga è completo: dopo la pubblicazione di "Primo Tempo", da oggi infatti, nei negozi tradizionali e digitali, è in distribuzione "Secondo Tempo", un cd e un dvd su etichetta Warner Music Italia con i brani del periodo artistico di Ligabue che va dal 1997 al 2005, praticamente tutti i singoli usciti da "Su e giù da un palco" a "Nome e Cognome". Ma il Liga ha voluto regalare ai suoi fan anche tre inediti: "Il Centro del Mondo" (in programmazione dal 9 di maggio nelle radio), "Il mio pensiero" e "Ho ancora la forza", brano quest'ultimo scritto insieme a Francesco Guccini, già inciso dal cantautore emiliano e vincitore della Targa Tenco nel 2000 come miglior canzone dell'anno, riadattato da Ligabue nel testo e nella musica per questa nuova versione. Grazie alla rimasterizzazione, anche in "Secondo Tempo" tutti i brani del passato sono stati riportati a nuova vita da Ted Jensen presso i prestigiosi Sterling Studios di New York. Tra i videoclip presenti nel dvd ci sono alcuni brani non inclusi nel cd audio per motivi di spazio. Per l'esattezza, sono 18 i brani racchiusi nel cd audio (i 3 inediti e altri come "Piccola stella senza cielo", "Questa è la mia vita", "Ho perso le parole", "Tra palco e realtà", "Una vita da mediano"…) e 21 i videoclip racchiusi nel dvd (tra cui "Si viene e si va", "Tutti vogliono viaggiare in prima", "Eri bellissima", "Almeno credo", "Sono qui per l'amore" …). E c'è di più. Il Liga dopo aver rinnovato il suo impegno con l'ambiente mettendo a Impatto Zero® anche il nuovo tour italiano (prima data a Milano il 4 luglio), ha coerentemente scelto di compensare le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione del nuovo album. Le 200.000 copie di "Secondo Tempo" realizzate, infatti, non avranno impatto sull'ambiente. Grazie al progetto Impatto Zero® di LifeGate, Ligabue compenserà l'emissione in atmosfera di 76.000 Kg di CO 2 contribuendo alla creazione e alla tutela di 19.612 mq di foreste in crescita in Costa Rica.