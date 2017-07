Arriva Tempest

I rumors che già da qualche mese giravano sul web hanno finalmente trovato conferma: proprio oggi la Columbia Records ha annunciato l'uscita di Tempest, disco numero 35 della carriera di Bob Dylan, che segnerà anche il 50esimo anniversario della sua carriera partita con la pubblicazione del suo eponimo album di debutto nel lontano marzo del 1962. Il disco, prodotto da Jack Frost (pseudonimo dello stesso Bob Dylan, usato già per la produzione di alcuni dei suoi precedenti album) è già disponibile in pre ordine su iTunes e conterrà 10 nuove tracce originali dell'artista. Secondo alcune indiscrezioni, le registrazioni sarebbero iniziate a gennaio scorso insieme ad alcuni membri della live band del cantautore statunitense e a David Hidalgo dei Los Lobos - già collaboratore nei precedenti album Together Through Life e Christmas In The Heart - che sarebbe stato incaricato di aggiungere strumenti e sonorità messicane. Nel frattempo, in attesa dell'11 settembre, il 71enne menestrello folk si diverte insieme alla sua band in giro per i più grandi festival europei (da Benicassim in Spagna all'Hop Farm Festival inglese) e proprio ieri sera ha portato il suo "Never ending tour" (iniziato nel 1988) al Festival Collisioni di Barolo nelle Langhe di fronte a migliaia di fan nell'unica tappa prevista in Italia nel 2012.