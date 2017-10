Info: Consorzio Turistico Bolzano Vigneti e Dolomiti t el. 0471 633 488; info@bolzanodintorni.info www.bolzanodintorni.info Prenotazioni: Strada del Vino dell'Alto Adige tel. 0471 860 659; info@suedtiroler-weinstrasse.it www.suedtiroler-weinstrasse.it Quattro settimane per ampliare la propria conoscenza del mondo del vino, per vivere il vino o semplicemente per gustare qualche buon bicchiere in buona compagnia.Prenotazioni:

Il calendario di Vino in Festa si apre il 14 maggio con la Notte delle Cantine, la notte più lunga ed emozionante: tutte le cantine della Strada del Vino dell'Alto Adige aprono le porte fino a tardi per lasciar degustare i propri vini pregiati, per conoscerne i diversi volti e le molteplici sfaccettature del mondo enologico locale. Il programma proseguirà con tanti appuntamenti dal ritmo e dallo stile diverso: dalle Giornate del Pinot Nero, Gewürztraminer e Lagrein, alla tradizionale Festa del Vino Tirolensis Ars Vini, al Primo Festival del Gusto, alla terza edizione del Teatro dei Piaceri al Lago di Caldaro, al Simposio del Gewürztraminer. E poi tanti seminari sul vino per professionisti e intenditori, ma anche introduzioni alla materia per amanti, degustazioni comparative, musica e visite didattiche all'interno di luoghi d'arte e ricchi di storia.