Arrivano i Flaming Impala

I Flaming Lips sono un gruppo alternative rock fondato ad Oklahoma City nel lontano 1983 dal carismatico Wayne Coyne. All'attivo hanno una quindicina di album da studio, una miriade di raccolte, EP, collaborazioni sempre in evoluzione e una collezione considerevole di premi musicali (fra i quali due Grammy Award per Best Rock Instrumental Performance). I Tame Impala sono un giovane gruppo (il leader e cantante Kevin Parker è classe 1986) di rock psichedelico proveniente da Perth, Australia. Attivi dal 2005, i loro due dischi hanno ricevuto grandi consensi sia a livello commerciale (raggiungendo entrambi il quarto posto nella classifica degli album più venduti in Australia) che di critica e sono piaciuti parecchio anche a LifeGate Radio (che li ha inseriti nelle proprie playlist). La scorsa estate hanno portato in Europa il loro colorato tour (tre date anche in Italia tra luglio e agosto) fatto di suoni lisergici e di derive fortemente seventies, consacrandolo come uno degli spettacoli dal vivo più interessanti della stagione dei grandi festival europei. Ora i Tame Impala sono tornati negli Stati Uniti per un lungo tour americano che li vedrà impegnati fino a fine ottobre. In alcune date del nord-est saranno accompagnati proprio dai Flaming Lips (in altre invece divideranno il palco con i The National). Il tour terminerà poi in California dove saranno raggiunti nuovamente dai Flaming Lips per tre date, compresa quella del 31 ottobre per lo special show BloodBath Halloween. E' solo in queste occasioni che le due band hanno deciso di mettere a disposizione dei fan un Ep composto da quattro brani: come ha svelato lo stesso Wayne Coyne sul suo profilo Instagram: "I Tame Impala che fanno i Flaming Lips e i Flaming Lips che fanno i Tame Impala per un vinile con quattro canzoni disponibile solo ai concerti!" corredando l'annuncio con una foto di Jake Ingalls (che accompagna i Flaming in tour) al lavoro; e in rete si trovano anche video a dimostrazione della realizzazione delle cover. Dal canto loro, invece, i Tame Impala hanno già dimostrato di saper "fare" i Flaming Lips in occasione di alcune date del loro tour europeo (ecco i video). Insomma, almeno fin'ora questa ha tutta l'aria di essere una collaborazione "psichedelica".