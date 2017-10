Arte al posto della fabbrica

La fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha trasformato un vecchio capannone industriale in un modernissimo centro per l'arte contemporanea. Si trova in via Modane, nel mezzo di un quartiere di case popolari ed edifici industriali. La sede della fondazione, un capannone lungo 130 metri rivestito interamente con una pietra chiara, si inserisce come una presenza di apertura mentale e temporale nel contesto circostante piuttosto grigio. Un giardino con zona giochi per bambini crea un simpatico collegamento tra spazio arte e quartiere popolare. La ristrutturazione del capannone è stata progettata dall'architetto Claudio Silvestrin, diventato celebre con i suoi lavori per Armani, Calvin Kline e Cappellini. Al costo complessivo di 5 milioni di Euro ha partecipato anche l'Unione Europea con un contributo che viene messo a disposizione a istituzioni che trasformano siti industriali degradati in nuove opportunità di lavoro, formazione e cultura. Al Lingotto, la vecchia sede della Fiat, è stato invece aperta la "Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Qui il pubblico può visitare una parte della famosa collezione Agnelli. Molto particolare la collocazione della Pinacoteca: nel corso della ormai ventennale trasformazione del Lingotto, da parte dell'architetto Renzo Piano, in un grosso centro polifunzionale, è stato applicato sul tetto dell'edifico un corpo trapezoidale in stile industriale. In questo spazio che si erge sopra la vecchia pista per collaudare le auto, si trova la sede espositiva. Rita Imwinkelried