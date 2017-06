Umidità e dolore articolare

Le 206 ossa che compongono l'apparato scheletrico formano un tessuto vivo, composto da sali minerali e da fibre collagene altamente resistenti alla tensione e irrorato da nervi e vasi sanguigni. Le ossa hanno una struttura interna spugnosa e una esterna compatta formata da un sistema a lamelle longitudinali. La membrana più esterna è chiamata periostio, quella più interna endostio. All'interno del midollo delle ossa lunghe sono prodotti sia i globuli rossi sia i globuli bianchi del sangue. Lo scheletro è in continua evoluzione come ogni singola cellula che compone il nostro corpo, già a partire dal quarto o quinto mese della vita neonatale. Attraverso il processo di assunzione di calcio e fosforo e relativa fissazione in cristalli ossei da parte degli osteoclasti, l'ossificazione progredisce rapidamente nei primi quattro cinque anni di vita e prosegue fino a venticinque anni. La crescita ossea è stimolata dal movimento dinamico che spinge l'organismo a rigenerare il tessuto nella densità e nella forma. Per rimanere sane ed efficienti le ossa richiedono lavoro meccanico equilibrato e armonico: gli eccessi sportivi o la vita sedentaria sono sconsigliati. Inoltre stimoli propricettivi, bilanciamento del peso del corpo rispetto alla gravità, alimentazione, malattie e traumi, abitudini di vita ma anche esperienze emotive, partecipano alla struttura del tessuto osseo. Lo scheletro non solo fornisce l'impalcatura e i punti di attacco di muscoli, ma rappresenta un deposito di sali importante per garantire il livello ematico di calcio e fosforo. Non solo sostiene il peso del nostro corpo sulla terra e assorbe l'impatto durante il cammino o la corsa, ma protegge gli organi vitali(cervello e midollo spinale, polmoni e cuore, ecc.). Impariamo a gestire questo patrimonio.

Impoverimento del tessuto osseo: s i verifica per circostanze funzionali, ormonali e alimentari. Il suo nome è osteoporosi, la malattia delle ossa.

Salute della colonna vertebrale: c onsiderata nella cultura orientale l'albero della vita, da essa hanno origine i nervi che portano la stimolazione a tutti gli organi interni oltre che ai muscoli e agli arti.

Meglio soppesare: s empre più donne ricorrono al body building per tonificare cosce e glutei ma non dimentichiamo che sollevare pesi non sempre è indicato per mantenersi in forma.

Consapevolezza attraverso il movimento : p ercepire lo scheletro può aiutare per una più completa consapevolezza del proprio corpo, un esercizio che si avvicina alle pratiche meditative.