Arundhati Roy, scrittrice e ambientalista

La scrittrice indiana, laureata alla Delhi School of Architecture e con un passato di assistente al National Institute of Urban Affairs, si espone con grande passione nella lotta contro il Narmada Valley Development Project, le Grandi Dighe che il governo indiano ha deciso di costruire sul fiume Narmada. In gioco la vita di 25 milioni di contadini e pescatori e quella di fragilissimi ecosistemi unici al mondo. Con un pamphlet, lucido e impressionante, "La fine delle illusioni", scritto in soli 4 mesi, Arundhati Roy spiega le finalità del progetto Narmada. Denuncia i mali dell'India in balìa di un governo asservito agli interessi della Banca Mondiale e dell'occidente. A marzo di quest'anno, Arundhati Roy, che insieme ad altre numerose scrittrici indiane milita nel Narmada Bachao Andolan, è stata malmenata dalla polizia e ha rischiato una condanna a sei mesi poi trasformata dalla Corte suprema di New Delhi in una multa simbolica: un giorno di detenzione nel carcere di Thiar. Questo per aver preso parte ad una manifestazione pacifica insieme ad un gruppo di contadini che protestavano contro la diga di Maheshwar. L'accusa: incitazione alla violenza e vilipendio alla Corte. La protesta di Arundhati Roy, che si è difesa da sola davanti la Corte suprema, è stata seguita da milioni di indiani e ha avuto un'eco vastissima. L' inaspettata pubblicità ha attirato l'attenzione della stampa internazionale sulle scellerate politiche ambientali del governo indiano, sui diritti umani calpestati e sul tasso di democrazia in India. Infaticabile nell'impegno politico e nelle sue battaglie ecologiste, Arundhati Roy ha recentemente spiegato nell'ennesimo saggio, "Guerra è pace", i rischi concreti e i motivi della folle corsa dell'India agli armamenti nucleari che sottraggono risorse e sviluppo al paese. Spiega perchè considera la globalizzazione come il più barbaro dei processi di appropriazione. Mette in guardia da ogni forma di fanatismo e fondamentalismo, da chi alimenta l'odio, condanna ogni forma di violenza, critica aspramente la guerra di Bush. Temuta e osteggiata, ha dichiarato che sarà sempre in prima fila pronta a battersi per l'ambiente, la pace e i diritti umani e che la sua voce continuerà a farsi sentire altissima. Maurizio Torretti