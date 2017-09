Ascesi: come esercizio

Il termine ascesi, dal greco askesis, non rinvia alla rinuncia, al distacco dal mondo, ad una esasperata esaltazione del dolore come strumento di perfezionamento interiore. In realtà, il termine in questione significa esercizio, pratica per acquisire alcune abilità. I Greci, non a caso, chiamavano asceta il soldato, che si esercitava nell'uso delle armi, o il lottatore, che affinava le sue abilità nella lotta. Se estendiamo questo significato all' ambito morale, asceta è colui che affina la propria intelligenza e la propria volontà per divenire sapiente e virtuoso: il filosofo. Da qui, il passaggio all'ascesi religiosa: esercitarsi nel bene, reprimere le passioni nocive, per avvicinarsi in modo progressivo a Dio. Come si vede, sia l'ascesi fisica, che quella morale e religiosa, rimandano all'esercizio, allo sforzo che l'uomo deve fare per conseguire determinati traguardi esistenziali. Risulta evidente che in una scala di valori, l'ascesi morale e religiosa godono, rispetto a quella fisica, di uno spessore esistenziale maggiore, a patto che questo non comporti una indebita svalutazione del corpo come ingiustificata fonte di turbative per l'anima. Ci vuole, infatti, pratica e abilità anche per vivere il proprio corpo in modo positivo. Curare il proprio corpo, pur senza cadere in esasperazioni narcisistiche, significa avere rispetto anche per la propria interiorità. L'anima, come sede delle qualità intellettive e morali dell'uomo, abita, infatti, nel corpo, e non fuori di esso. Fabio Gabrielli