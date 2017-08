Ascolto e saggezza del corpo nello shiatsu zen

"Come un fiore di loto che si apre immacolato alla rugiada del mattino è la bellezza di ogni uomo". Daigu Riokan, monaco zen Risvegliare e condurre chi riceve alla natura originaria libera da condizionamenti, divisioni e barriere è l'unico compito dell'operatore shiatsu zen. Ma, cosa consente all'individuo di essere e di manifestarsi nella quotidianità come il fiore di loto? Cosa accade tra chi tratta e chi riceve affinché la saggezza del corpo possa seguire indisturbata la traiettoria, la "ghianda" di appartenenza? Quali mezzi utilizza e cosa fa l'operatore shiatsu zen per condurre chi riceve a ricontattare la voce dell'incondizionata realtà dell'essere, della sua vera natura e a realizzarla in ogni istante della giornata, in ogni stagione della vita? Attento ascolto, assoluto rispetto dell'unicità di chi riceve e del qui e ora. La massima concentrazione nell'ascoltare il messaggio che il corpo del ricevente trasmette in ogni istante. Mai un trattamento è uguale all'altro, mai una terapia è uguale per gli stessi problemi. Ciò che va colto è l'istante in tutta la sua singolarità. Il praticante zen ha questo straordinario compito, accompagna attraverso il semplice, ma profondo ascolto chi riceve ad attingere alla sorgente dell'energia vitale. E lo fa attraverso il tocco, non una parola, non un suono che possa allontanare dall'essere concentrati e rilassati nel qui e ora. La mente tace, le mani ascoltano e offrono il trattamento richiesto dalla vibrazione del viaggiatore in quel preciso momento. Non c'è scopo nello scorrere delle mani dell'operatore su chi riceve, non ci sono sintomi da togliere, non ci sono risultati da ottenere, se non quello di accogliere, ascoltare e muoversi in assoluta armonia e sincronicità con la realtà dell'istante, semplicemente per quello che è. Il praticante zen non interpreta, non chiede, non giudica, non forza, non stabilisce a; sta in postura, in assoluto silenzio vocale e mentale, non dando a per scontato accompagna, attimo per attimo, senza mai abbandonarlo il viaggiatore per tutta la durata del trattamento, fungendo da cassaforte, ma lasciando a lui la libertà d'uso della chiave. Questo è il trattamento shiatsu zen, dove "non c'è a da ottenere, ma tutto da essere". Daniela Milano