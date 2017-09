Assaggia il miele biologico, assapora il gusto della vita

Il 20 e il 21 maggio Mani Tese scende in 300 piazze italiane per distribuire il miele (biologico e prodotto da CONAPI, Consorzio degli Apicoltori e Agricoltori Biologici) della cooperazione dolce, quella che nasce dal basso, da una lettura attenta delle esigenze della comunità. L?iniziativa, infatti, vuole diffondere questo messaggio: la cooperazione dolce è la strada che vogliamo percorrere assieme per smettere di assaporare ogni giorno il gusto amaro della vita! I fondi ricavati con questa iniziativa sosterranno il progetto in Guinea Bissau: il miele delle isole Bijagos. Per la popolazione locale è fondamentale rendere le isole il più possibile autonome e così gli abitanti, insieme ad ADIM, una ONG locale partner di Mani Tese, hanno deciso di intraprendere un progetto di sviluppo economico e sociale con l?obiettivo di migliorare i metodi per la produzione e la raccolta del miele, per la conservazione delle colonie di api e del loro habitat. Il progetto prevede la formazione di 100 giovani apicoltori e la realizzazione di attività per migliorare il metodo di estrazione del miele e aumentarne la produzione. L?azione di Mani Tese contribuirà anche rompere l?isolamento in cui versa l?arcipelago, sostenendo le associazioni nella commercializzazione dei loro prodotti e del miele facilitando i trasporti (con la fornitura di una canoa) e la comunicazione via radio tra le isole. Ecco cosa è possibile fare per aiutare Mani Tese e le isole Bijagos, contribuendo con la propria offerta: - acquisto delle arnie; - acquisto della canoa; - organizzazione di corsi di formazione per gli apicoltori. Per maggiori informazioni e per conoscere dove si trova la piazza più vicina consultare il sito www.manitese.it oppure chiamare il numero verde 800 552456. Silvia Dugo