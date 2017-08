Assumere i Rimedi Floreali Italiani

Assumere i rimedi floreali. Si diluiscono due gocce del rimedio scelto in una bottiglietta da 30 ml di acqua minerale naturale (aggiungendo eventualmente un cucchiaino di cognac come conservante) e si assumono quattro gocce, quattro o più volte al giorno. Oppure si diluiscono due gocce in mezzo bicchiere di acqua e si sorseggia lentamente. Non avendo a disposizione dell'acqua, possono anche essere poste direttamente sulla lingua, avendo cura di trattenerle in bocca per alcuni secondi. C'è una forza vitale che fluisce nella natura e che anima tutti gli esseri viventi, è quell'innata energia risanatrice che possiamo osservare nelle straordinarie imprese del corpo: la tosse per liberare le vie respiratorie dal catarro, lo starnuto per espellere dal naso le sostanze irritanti, vomito e diarrea per liberare stomaco e intestino dai veleni e dalle tossine emotive e mentali. Allo stesso modo le sottili energie dei fiori agiscono in modo naturale con tutto il loro potere sono in grado di guidarci nel movimento spontaneo della trasformazione, verso la vera espressione di noi stessi. Tutti i fiori della serie "Flos Animi" sono stati colti con amore, in quantità minime, nel pieno rispetto della salvaguardia delle varie specie e della bio-diversità. È possibile curarsi da sè, scegliendo i rimedi in base all'osservazione dei propri bisogni, delle proprie difficoltà e dei propri aspetti, oppure è possibile rivolgersi a chi per esperienza e competenza può comprendere meglio le problematiche emergenti e le relative reazioni che si possono verificare con l'assunzione. Tutti gli esseri della Terra, che siano uomini o donne, bambini, animali o piante, tutti possono ricevere aiuto e ottenere benefici dall'utilizzo di questi rimedi. Giovanna Tolio