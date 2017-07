Nina Simone – At Town Hall

At Town Hall Il 1959 è l'anno della definitiva consacrazione di Nina Simone. Già esaltata da pubblico e critica dopo il primo lavoro Little Girl Blue (1957), che realizza a 24 anni, Nina gode di tale fama da potersi permettere di aspettare due anni prima di proseguire le registrazioni in studio. Di lei si dice che è una rappresentante del classico pianismo nero, ma come lei stessa ebbe a dire allora: «Fin dai tempi in cui ero una studentessa di musica non sono mai stata al corrente di nessun classico pianismo nero, le mie scelte stilistiche erano completamente intuitive e le potevo attuare solo perché ero in possesso di una buona tecnica per poterle eseguire». Comunque sia nel maggio del '59, dopo aver firmato per la Colpix Records, realizza The Amazing Nina Simone, accompagnata al basso e alla batteria dagli stessi musicisti degli esordi: Jimmy Bond e Albert "Tootie" Heath, e quattro mesi dopo è alla Town Hall di New York insieme all'Orchestra di Bob Mersey dove registra l'intera performance. Nina è ora un'autentica regina e la sua strada sembra essere tutta in discesa. I due album vengono ora condensati in un'unica pubblicazione che trova vita grazie alla Jackpot Records accompagnati da uno splendido libretto con tanto di note originali e belle fotografie d'epoca. A dare ulteriore completezza al lavoro viene recuperato il brano Nobody Knows You When You're Down And Out già presente nel repertorio di Bessie Smith e rifatto con grande tecnica e sensibilità, ma stranamente lasciato fuori dalla scaletta di The Amazing Nina Simone. Ventiquattro pezzi complessivi regalano uno spaccato di rara bellezza della tecnica vocale e pianistica di una giovane Nina impegnata soprattutto a eseguire folk songs e ballate, ma ancora estranea alla problematica sociale dei diritti civili della sua gente. L'album apre con Black Is The Colour Of My True Love's Hair e prosegue con classici del calibro di Cotton-Eyed Joe, Fine And Mellow, You Can Have Him, Wild Is The Wind e una doppia versione di Summertime, di cui una solo strumentale. Con l'orchestra Nina si lancia anche in brani più squisitamente jazz come Stompin' At The Savoy, Chilly Winds Don't Blow e You Have Been Gone Too Long dal piglio decisamente più swing, ma le emozioni maggiori provengono da quelle interpretazioni interiorizzate che mettono in primo piano il lirismo vocale caldo ed emotivo di Nina, capace davvero di mettere i brividi come nel caso di That's Him Over There e The Other Woman. Roberto Caselli