Attacco agli OGM su tre fronti

Attacco agli OGM su tre fronti. Oggi a Roma l'Assobiotech propone il transgenico "tipico". Specie vegetali secolari e tradizionali secondo loro potrebbero oggi salvarsi solo grazie alla manipolazione genetica. Il fuoco di fila risponde su tre fronti: a Viterbo, ieri, un corteo di "disubbidienti contro il biotech" è giunto fino agli ultimi campi di ogm ancora attivi in Italia, quelli sperimentali dell'università della Tuscia. "In centocinquanta", secondo quanto ha detto un'attivista "siamo riusciti a sfondare la recinzione dei campi, ma lì ci aspettava la Digos che probabilmente ci ha seguito da Roma". Fermati e identificati dunque alla prima reazione, al primo accenno di protesta ma l'obiettivo, quello di tenere alta la guardia su certi temi è stato centrato. "In Italia - spiega Ivan Verga dell'associazione VAS - "resistono" ancora solo 18 campi sperimentali su 287 prima attivi, ovviamente non autorizzati alla produzione del transgenico. Qui si coltiva il ciliegio, l'ulivo e il kiwi. Proprio a Viterbo sono rimasti alcuni degli ultimi campi sperimentali di ogm. Fortunatamente il movimento sta conducendo la sua battaglia su più fronti. Associazioni, coop, passando attraverso ambientalisti e consumatori, fino alla piccola e media impresa hanno aderito al nostro fronte contro il transgenico. C'è, in definitiva, un movimento ampio e ben consapevole dei rischi che si corrono urlando agli ogm "free". Come fa l'Assobiotech, ad esempio". Proprio oggi a Roma, l'associazione a favore del transgenico presenta un documento in cui si vorrebbe dimostrare che l'uso degli ogm potrebbe salvare la coltivazione di alcuni prodotti tipici nostrani in via di estinzione, come i pomodori San Marzano. La mobilitazione contro gli ogm è dunque indispensabile. BIOTECNOLOGIE PER I PRODOTTI TIPICI? Secondo Legambiente è "come affidare a Erode un asilo nido". Questo lo slogan di Legambiente che stamattina ha manifestato a Roma davanti a Palazzo Valentini, dove si è svolto un convegno di Assobiotech su Prodotti agricoli tipici italiani da salvare con il contributo delle biotecnologie. Vessillo dell'Associazione ambientalista un enorme Pesce-fragola, simbolo provocatorio dei rischi legati alle biotecnologie. "All'indiscutibile gusto per il paradosso di Assobiotech preferiamo il gusto tradizionale dei nostri prodotti più tipici, che, sia beninteso, non si toccano. Siamo contrari al Pesce-fragola così come al Caciocavallo podolico biomanipolato o al formaggio di fossa corretto al salmone. Il fromadzo valdostano, la ricotta dei Nebrodi, la lenticchia di Castelluccio non hanno alcun bisogno dell'aiuto dei biotecnologi". Lo stesso vale per le vacche nostrane (dalla piemontese alla maremmana o la chianina) o per le altre nostre 28 razze animali autoctone. I pericoli che queste specie corrono non si risolvono con interventi sul loro dna: è invece tutelando e garantendo il loro habitat che scongiureremo il rischio estinzione. Contro ogni sperimentazione sugli animali questa sera alle 21 alla Casa del Volontariato (via Correggio, 59 - Monza) si presenta il nuovo libro di Stefano Cagno, GLI ANIMALI E LA RICERCA: una critica alla sperimentazione sia sul versante etico che scientifico. Oltre a Stefano Cagno (tra l'altro, prezioso collaboratore di LifeGate) ci sarà Chris De Rose, che presenta un video sulle azioni non-violente condotte in California per la liberazione degli animali sottoposti a sperimentazione.