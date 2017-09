Attivazione metabolica

Ma come fare a ottenere in modo naturale questa attivazione metabolica? Non certo contando le calorie presenti in ogni singolo piatto. Un metabolismo attivo significa un organismo che lavora a pieno regime: nel consumo delle calorie assunte, nell'eliminazione delle scorie metaboliche, nella riparazione dei tessuti danneggiati, nella rapidità e brillantezza mentale e nella capacità di esprimersi dal punto di vista fisico. Un metabolismo pigro, al contrario, significa consumi calorici rallentati, indolenza fisica e mentale, accumulo di tossine, lentezza nel recupero e, in definitiva, facilità di ingrassamento e inerzia nel dimagrimento. La maggior parte delle diete sottovalutano il fatto che, non appena l'introduzione del cibo diminuisce, l'organismo risponde rallentando i consumi perchè la paura di rimanere senza provviste, di patire la fame è insito nel nostro corpo che ragiona in termini evolutivi (le nostre risposte biologiche e i nostri meccanismi fisici e psichici sono ancora quelli dell'uomo primitivo che cacciava e raccoglieva nelle vali africane un milione di anni fa). Chi basa il suo stile alimentare su rigidi calcoli calorici ipotizza con ingenua semplicità che il corpo sia una macchina metallica dotata di risposte meccaniche. Basta ridurre le calorie in entrata e il gioco è fatto. Invece non è così: appena l'apporto energetico cala, l'organismo reagisce in previsione di una futura possibile carestia, con il risultato non solo di non dimagrire (per farlo con quel sistema occorre quasi azzerare l'introito calorico a costo di immani sacrifici psicofisici), ma anche di rallentare pericolosamente il ritmo metabolico complessivo dell'organismo. Quando si riprenderà a mangiare normalmente, il corpo riacquisterà tutto il peso faticosamente perduto, con grave frustrazione di chi si è sottoposto a enormi sacrifici. Se quindi è vero... Se quindi è vero che il dimagrimento avviene solo quando la quantità di calorie assunta è inferiore a quella consumata, è anche altrettanto vero che è possibile lavorare assecondando le naturali tendenze del corpo, piuttosto che contrastandole, per ottenere lo stesso risultato. Le vie privilegiate per l?attività metabolica: 1) La distribuzione dei pasti durante la giornata (colazione ricca e completa, pranzo equilibrato, cena leggera) 2) Una corretta percentuale proteica a ogni pasto 3) Una ragionata attività fisica L'applicazione di questi punti porta ad un innalzamento stabile e permanente dei consumi energetici quotidiani, accelerando da una parte il dimagrimento e dall?altra parte risvegliando in modo positivo l?inero organismo, con notevoli effetti a cascata sia dal punto di vista fisico sia mentale. Se non riusciremo ad attivare correttamente il nostro metabolismo, non potremo mai iniziare a consumere il grasso in eccesso. a cura di Sonia Tarantola tratto dal libro: ?Guarire con la natura?, Attilio e Luca Speciani. ed. Gribaudo